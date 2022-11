Formule 1

F1 : Critiqué, Carlos Sainz règle ses comptes

Publié le 8 novembre 2022 à 02h35

La rédaction

Souvent sous-estimé cette saison, les résultats de Carlos Sainz peuvent parfois donner raison. Après une saison 2021 plutôt réussie avec une cinquième place, dépassant même son coéquipier Charles Leclerc, le pilote espagnol est cette année bien loin du Monégasque et pointe à la 6e place. Il a accepté de faire son auto-critique

Coéquipier de Charles Leclerc, Carlos Sainz est plutôt dans l'ombre du Monégasque et évite de prendre la lumière. Humble, l'Espagnol supporte mal les critiques sur une supposée arrogance. Estimant cela injuste, le pilote de chez Ferrari a voulu répondre à ces critiques en faisant son « auto-promotion ».

« Ah, ça sonne super-arrogant »

Dans des propos relayés par MotorSport , Carlos Sainz a répondu à ses détracteurs. « Chaque fois que je fais une interview et que je dis mes points positifs et que je les liste, je me dis : ‘Ah, ça sonne super-arrogant’. Peut-être que je vais en temps normal trop dans la direction ‘je suis humble’, et que je reste trop dans cette voie – vers la modestie. Mais dès que je vois que quelqu’un dit que je suis un peu arrogant, ça me tue. J’aime donc toujours vous laisser donner votre avis sur ce que vous considérez être mes forces, tandis que je critiquerai mes faiblesses. »

« Je n’aime pas en parler »

Carlos Sainz, sur de ses forces, refuse parfois de parler de lui afin de ne pas paraître condescendant aux yeux du public. « Beaucoup de gens... parfois ils ne perçoivent pas ma vitesse. Je sais que je suis rapide, mais je n’aime pas en parler. Je ne donne pas de valeur à mes propos, parce que si je le sais en moi-même, si mes ingénieurs et les gens avec qui je travaille le savent, je n’ai pas besoin que d’autres personnes le sachent. Je ne me rends peut-être pas service, mais je suis comme ça et je ne vais pas changer. »

