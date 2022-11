Formule 1

F1 : Menacé à mort à Abu Dhabi, il est soutenu par Hamilton

Publié le 7 novembre 2022 à 08h35

La rédaction

La saison dernière, Lewis Hamilton et Max Verstappen se battaient pour le titre lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Après avoir fait entrer la Safety car suite à son accident, offrant par la suite le titre au pilote néerlandais, Nicholas Latifi avait reçu plusieurs menaces de mort. Mais le Canadien avait reçu le soutien de Lewis Hamilton.

Il aura été considéré comme celui qui a offert le titre de champion du monde à Max Verstappen la saison. Lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, Nicholas Latifi avait eu un accident obligeant la Safety Car d’entrer sur la piste. Dans la même occasion, le pilote néerlandais en profitait pour récupérer des secondes à Lewis Hamilton qui était largement en tête. Latifi est d’ailleurs revenu sur cet incident.

« Je me battais avec Mick pour une position très éloignée des points »

Dans des propos relayés par MotorSport , Nicholas Latifi est revenu sur son accident qui a provoqué l’arrivée de cette fameuse Safety Car. Il s’est souvenu que cela est arrivé après une bataille avec Mick Schumacher, alors que les deux pilotes étaient très éloignés au classement. « Je me battais avec Mick pour une position très éloignée des points. Je pense que c’est l’une des choses les plus importantes que je voulais faire comprendre à tous les fans. En réalité, peu importe si je cours pour P20, P19, les points ou le podium. Ce jour-là, notre voiture était juste assez bonne pour être dans ces positions. Si je n’essaie pas d’obtenir chaque petite chose, Williams pourrait aussi bien ne pas se présenter aux courses. Donc ce serait évidemment une attitude stupide à avoir, mais c’est juste la perception du public. »

« Les conséquences n’ont pas été très agréables »

À la suite de cet accident, la Safety Car est donc arrivée sur la piste profitant Max Verstappen de revenir sur Lewis Hamilton, qui avait tout pour remporter la course. Mais c’est finalement le néerlandais qui avait remporté le Grand Prix et par la même occasion le championnat. Mais pour le public, cet incident n’est pas passé et Nicholas Latifi avait reçu plusieurs menaces de mort. « Les conséquences n’ont pas été très agréables. C’est juste le mauvais côté des réseaux sociaux de nos jours. Je ne pense pas que cela ait vraiment quelque chose à voir avec le sport. C’était évidemment un incident très médiatisé en raison de l’issue de ce qui s’est passé. Ce n’était pas seulement une course au début de l’année, c’était quelque chose à la fin de l’année avec la bataille pour le championnat. Des tonnes de tensions et d’émotions pour les fans parce que c’était une saison très excitante. »

« Lewis m’a envoyé un message pour me contacter »