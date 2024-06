F1 : Après le fiasco, Ferrari annonce son grand retour !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire à Monaco, Charles Leclerc a vécu un week-end bien différent lors du Grand Prix du Canada, dont il n’a pas pu aller au bout, tout comme son coéquipier Carlos Sainz. Mais la donne sera différente à Barcelone, à en croire Frédéric Vasseur. Ce dernier a assuré que Ferrari allait redevenir compétitive en Espagne.

Vainqueur sur ses terres à Monaco, après avoir enchaîné deux podiums consécutifs, Charles Leclerc est tombé de haut au Canada. Après avoir échoué à atteindre la Q3, le Monégasque, comme son coéquipier Carlos Sainz, a été contraint d’abandonner. Un week-end à oublier pour Ferrari, qui sera en revanche de retour à son meilleur niveau pour le Grand Prix d’Espagne.

« Nous avons tiré de précieuses leçons du week-end de Montréal »

« Le Grand Prix d’Espagne devrait nous voir redevenir compétitifs, avec le même niveau de performance que nous avons démontré tout au long de la saison précédant le Grand Prix du Canada », a déclaré Frédéric Vasseur, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « En fait, nous arrivons à Barcelone encouragés par les performances fantastiques de nos collègues de Ferrari en Hypercar, qui viennent de remporter les 24 Heures du Mans pour la deuxième année consécutive. Nous avons tiré de précieuses leçons du week-end de Montréal et pensons que nous avons maintenant progressé. Il faut travailler sereinement et continuer à se concentrer sur nous-mêmes. Le circuit de Barcelone a toujours été considéré comme un grand test pour la performance globale d’une voiture et nous espérons retrouver notre forme habituelle ici . »

« Nous comptons marquer beaucoup de points »