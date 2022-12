F1 : Après avoir mis le feu dans le paddock, il lâche ses vérités

Arnaud De Kanel

Suite au départ de Fernando Alonso pour Aston Martin, Alpine annonçait la signature d'Oscar Piastri pour remplacer le vétéran espagnol. L'Australien s'était étonné de cette annonce sur les réseaux sociaux, lui qui voulait signer pour McLaren. C'est désormais chose faite puisqu'il évoluera aux côtés de Lando Norris la saison prochaine. Il raconte ses premiers pas dans l'écurie britannique.

Oscar Piastri a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Le jeune australien faisait le choix de snober Alpine, l'écurie qui l'a formé dans les catégories inférieures, pour rejoindre McLaren. Depuis, Alpine l'a encore en travers de la gorge puisque Piastri avait littéralement humilié l'écurie française en lui répondant sur les réseaux sociaux. L'Australien est quant à lui passé à autre chose et a effectué ses premiers tours de piste avec McLaren, les yeux rivés sur la saison 2023.

«J’ai l’impression de faire de bons progrès»

« C’était bien de se remettre dans le bain avec des choses spécifiques à la course. Nous avons couvert beaucoup de choses, et j’ai l’impression de faire de bons progrès. Nous avons abordé de vieux sujets que je n’avais pas eu l’occasion d’explorer depuis longtemps, et j’ai beaucoup appris sur les différentes techniques de pilotage. Les conditions étaient assez froides, et nous avons même eu un peu de roulage sur le mouillé, alors je me suis adapté à tout cela et j’ai essayé d’absorber autant que je pouvais et de me remettre dans le bain parce qu’il y a un peu de rouille. Mon cou est assez douloureux, mais il faut toujours un certain temps pour s’habituer à une voiture de F1. J’y arrive, je m’accroche, et je devrais être prêt à partir avec un peu plus d’entraînement à Noël » confie Piastri dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

