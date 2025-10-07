«Entre 5 et 7M€» : La fortune dépensée pour rentrer en Formule 1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 21 ans, Isack Hadjar est aujourd'hui en Formule 1. Et au volant de sa Racing Bulls, le Français fait une très belle première saison au sein de l'élite. Atteindre ce niveau est le fruit de gros efforts de la part d'Hadjar et sa famille, mais aussi de très gros investissements. En effet, depuis ses débuts dans le sport automobile jusqu'à aujourd'hui, c'est une véritable fortune qui a été investie.

Chaque saison, seuls 20 pilotes ont le droit et la chance de pouvoir piloter en Formule 1. Une élite qu'Isack Hadjar a pu intégrer en cette année 2025. En effet, à 21 ans, le Français a fait son apparition sur la grille de départ, se voyant confier un baquet chez Racing Bulls. Une belle récompense après de très gros efforts mais aussi énormément d'argent dépensé. En effet, pour atteindre la Formule 1, Hadjar et sa famille ont dû récolter des millions d'euros au cours des dernières années.

« On a plus de chance de gagner au loto que d'aller en Formule 1 » Récent invité de l'émission Clique, Isack Hadjar a révélé à quel point intégrer la Formule 1 a été coûteux pour lui. En effet, le pilote Racing Bulls a fait savoir : « Aujourd'hui, le projet Hadjar est rentable ou on est encore endetté ? Il est bientôt rentable. On y arrive petit à petit. La prise de risque était... On a plus de chance de gagner au loto que d'aller en Formule 1. En terme de probabilités, je pense que c'est clair. C'est quoi le niveau de sommes que ça représente ? 5 et 7 millions, je pense. Si je compte tout. Sur 15 ans ».