Zinedine Zidane lâche 10 000€, la nouvelle annonce !

Voilà un nouveau projet auquel on ne s'attendait pas forcément pour Zinedine Zidane. Ces dernières heures, c'est L'Equipe qui a fait révélé que celui qu'on annonce comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France allait devenir coactionnaire de l’Union Foot de Touraine. Qu'en est-il de cette histoire impliquant Zidane ? Des précisions ont été apportées.
Evoluant en National 3, l’Union Foot de Touraine s'apprête à accueillir un prestigieux nom. En effet, comme ça a été révélé, Zinedine Zidane devrait prochainement devenir coactionnaire du club présidé par Basile Riboud, fils de l'ancien PDG de Danone dont Zizou est proche. Alors qu'il est question d'un investissement de 10 000€, ça n'a pas encore été officialisé. Mais ça ne devrait plus tarder.
« Je vous confirme que des discussions existent pour l’avenir »
C'est désormais au tour du Figaro de confirmer la prochaine arrivée de Zinedine Zidane en tant que coactionnaire de l’Union Foot de Touraine. Président du club, Basile Riboud a d'ailleurs expliqué : « Je vous confirme que des discussions existent pour l’avenir, mais rien n’est finalisé à ce stade. Nous travaillons malgré tout sur la suite du projet et avons sollicité plusieurs amis susceptibles de nous accompagner dans le développement du club ».
Une autre officialisation très attendue
L'officialisation pourrait donc tomber rapidement concernant Zinedine Zidane à l’Union Foot de Touraine. Mais voilà que c'est davantage une autre annonce qui est attendue par tout le monde. En effet, Zizou est aujourd'hui le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Toutefois, pour le moment, la FFF prend son temps pour finaliser les choses...