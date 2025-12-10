Zinedine Zidane lâche 10 000€, la nouvelle annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voilà un nouveau projet auquel on ne s'attendait pas forcément pour Zinedine Zidane. Ces dernières heures, c'est L'Equipe qui a fait révélé que celui qu'on annonce comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France allait devenir coactionnaire de l’Union Foot de Touraine. Qu'en est-il de cette histoire impliquant Zidane ? Des précisions ont été apportées.

Evoluant en National 3, l’Union Foot de Touraine s'apprête à accueillir un prestigieux nom. En effet, comme ça a été révélé, Zinedine Zidane devrait prochainement devenir coactionnaire du club présidé par Basile Riboud, fils de l'ancien PDG de Danone dont Zizou est proche. Alors qu'il est question d'un investissement de 10 000€, ça n'a pas encore été officialisé. Mais ça ne devrait plus tarder.

« Je vous confirme que des discussions existent pour l’avenir » C'est désormais au tour du Figaro de confirmer la prochaine arrivée de Zinedine Zidane en tant que coactionnaire de l’Union Foot de Touraine. Président du club, Basile Riboud a d'ailleurs expliqué : « Je vous confirme que des discussions existent pour l’avenir, mais rien n’est finalisé à ce stade. Nous travaillons malgré tout sur la suite du projet et avons sollicité plusieurs amis susceptibles de nous accompagner dans le développement du club ».