Le Qatar quitte Paris : Le PSG confirme !

Les propos d'Emmanuel Grégoire, candidat à la Mairie de Paris, a redonné espoir aux plus anciens supporters du PSG qui rêvent que le club de la capitale reste au Parc des Princes. Cependant, bien que la vente de l'enceinte parisienne soit envisagée, au sein du PSG, on annonce clairement son intention de partir.
Mardi dans les colonnes de L'EQUIPE, Emmanuel Grégoire a ouvert la porte à la vente du Parc des Princes. L'ancien adjoint d'Anne Hidalgo connaît parfaitement le dossier et alors qu'il est candidat à la Mairie de Paris, ses propos sont pris très au sérieux au PSG. Cependant, selon les informations du Parisien, la priorité du club de la capitale n'est plus le Parc des Princes alors que des études très poussées sont en cours à Massy et à Poissy afin d'évaluer la possibilité de construire un nouveau stade. D'ailleurs, au sen du PSG on se montre très clair.
Le PSG répond pour le Parc des Princes
« Le club est attentif aux différentes déclarations qui émergent dans le cadre de la campagne des municipales. Ces prises de parole témoignent d’une dynamique réelle autour de notre projet et traduisent également un intérêt fort pour l’avenir du Paris Saint-Germain », répond une source au sein du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de se montrer encore un peu plus catégorique.
«C’est la démarche que nous suivons aujourd’hui à Massy et à Poissy»
« Notre projet de donner une nouvelle dimension à notre enceinte sportive exige, par son ampleur et sa complexité, un cadre institutionnel stabilisé et un calendrier de travail sérieux et méthodique. C’est la démarche que nous suivons aujourd’hui à Massy et à Poissy, où des moyens importants ont été engagés par le club et nos partenaires locaux pour étudier ces sites. Ces études se poursuivent avec rigueur et elles restent notre priorité », ajoute cette source.