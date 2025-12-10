Le Qatar quitte Paris : Le PSG confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les propos d'Emmanuel Grégoire, candidat à la Mairie de Paris, a redonné espoir aux plus anciens supporters du PSG qui rêvent que le club de la capitale reste au Parc des Princes. Cependant, bien que la vente de l'enceinte parisienne soit envisagée, au sein du PSG, on annonce clairement son intention de partir.

Mardi dans les colonnes de L'EQUIPE, Emmanuel Grégoire a ouvert la porte à la vente du Parc des Princes. L'ancien adjoint d'Anne Hidalgo connaît parfaitement le dossier et alors qu'il est candidat à la Mairie de Paris, ses propos sont pris très au sérieux au PSG. Cependant, selon les informations du Parisien, la priorité du club de la capitale n'est plus le Parc des Princes alors que des études très poussées sont en cours à Massy et à Poissy afin d'évaluer la possibilité de construire un nouveau stade. D'ailleurs, au sen du PSG on se montre très clair.

Le PSG répond pour le Parc des Princes « Le club est attentif aux différentes déclarations qui émergent dans le cadre de la campagne des municipales. Ces prises de parole témoignent d’une dynamique réelle autour de notre projet et traduisent également un intérêt fort pour l’avenir du Paris Saint-Germain », répond une source au sein du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de se montrer encore un peu plus catégorique.