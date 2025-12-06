Leclerc : Frisson en F1, l'annonce qui va régaler Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Max Verstappen a obtenu la pole position à l’occasion du Grand Prix d’Abou Dhabi. Le Néerlandais partira devant ses concurrents pour le titre Lando Norris et Oscar Piastri. Derrière, Charles Leclerc, 5ème sur la grille, n’exclut pas de prendre de gros risques au départ ce dimanche, ce qui pourrait faire les affaires du quadruple champion du monde.

La dernière épreuve du championnat du monde va tenir toutes ses promesses. Alors que trois pilotes se départagent le titre mondial, Max Verstappen a dominé Lando Norris et Oscar Piastri ce samedi à l’occasion des qualifications du Grand Prix d’Abou Dhabi. Un gros coup effectué par le Néerlandais, qui va tout de même devoir bénéficier d’un miracle pour s’adjuger un cinquième championnat du monde.

Leclerc en mode kamikaze, du pain béni pour Verstappen ? En effet, même en cas de victoire, Verstappen aurait besoin que Lando Norris ne finisse pas sur le podium. Le pilote Red Bull peut néanmoins compter sur Charles Leclerc. Le Monégasque, qui s’élancera depuis la cinquième place sur la grille, souhaite prendre tous les risques afin de dépasser les pilotes devant lui, ce qui pourrait faire les affaires de « Super Max ».