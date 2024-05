Une date est annoncée pour le retour de Neymar

Jean de Teyssière

L'été dernier, Neymar Jr quittait le PSG contre 90M€ pour rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal. Mais en octobre dernier, durant un match le Brésil, l'ancien Barcelonais s'est rompu le ligament croisé du genou et cette blessure a marqué la fin de sa saison. Son absence n'a pas empêché ses coéquipiers de devenir champions d'Arabie saoudite et son retour est attendu cet été.

Pour le moment, Neymar ne justifie pas son salaire. Selon plusieurs sources, il gagnerait environ 300M€ par an mais s'est très vite blessé au genou, victime d'une rupture du ligament croisé lors d'un match avec le Brésil face à l'Uruguay. Les supporters saoudiens ne sont pas encore rassasiés et il faudra être encore patient.

Al-Hilal, champion sans Neymar

Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, de nombreux joueurs évoluant en Europe se sont laissés tenter par les sirènes saoudiennes. C'est le cas de Neymar, qui a signé un contrat record à Al-Hilal. Le club saoudien a en plus recruté Yassine Bounou, Malcom, Kalidou Koulibaly ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Une équipe amputée de Neymar durant la quasi totalité de la saison mais qui a quand même réussi à remporter le championnat d'Arabie saoudite.

Neymar de retour avec l'équipe lors de la pré-saison ?