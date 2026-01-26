Ribéry - Lizarazu : La première rencontre brutale

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2004, un champion du monde débarquait à l'OM. En effet, Bixente Lizarazu faisait son grand retour en Ligue 1, lui l'ancien des Girondins de Bordeaux. Après avoir excellé au Bayern Munich, le latéral gauche débarquait ainsi à Marseille, se frottant ainsi aux attaquants de Ligue 1. A l'époque, on pouvait alors retrouver un certain Franck Ribéry et visiblement, ça a été brutale entre les deux.

Avant de porter le maillot de l'OM à partir de 2005, Franck Ribéry avait déjà connu un passage en Ligue 1. En effet, l'ancien international français s'était révélé sous le maillot du FC Metz, club qu'il avait rejoint alors qu'il était inconnu du grand public. Mais voilà que Ribéry s'est rapidement fait un nom, devenant l'un des cauchemars des défenseurs adverses. Bixente Lizarazu pourrait d'ailleurs en témoigner, lui qui évoluait à l'époque du côté de l'OM, où son aventure n'aura pas duré longtemps...

« C'est quoi ce délire ? » Avec Metz, Franck Ribéry a fait une entrée fracassante dans le monde professionnel. Ludovic Obraniak a d'ailleurs été l'un des témoins privilégiés de cela, se trouvant aux premières loges pour admirer le talent de celui qui était alors son coéquipier. Et ce qu'il a vu de Ribéry l'a laissé sous le choc. « Celui qui m'a le plus impacté, c'est Ribéry. Jean Fernandez va le chercher à Brest, il vient et nous rejoint en stage. Au bout de deux entraînements, il avait mis tout le monde d'accord. Qui c'est cet OVNI ? Pourquoi il joue en National ? C'est quoi ce délire ? », a raconté Obraniak sur le plateau de L'Equipe du Soir.