Laure Boulleau, la «thérapie» qui ne passe pas : Elle se lâche !

Alexis Brunet

Lors de la finale de la CAN, Brahim Diaz avait l’opportunité de donner la victoire au Maroc en fin de match. Le joueur du Real Madrid avait alors tenté une panenka, qui avait été arrêtée par Edouard Mendy. Samedi soir contre Villarreal, Kylian Mbappé a lui réussi ce genre de geste et l’a dédié à son coéquipier. Un choix que ne comprend pas du tout Laure Boulleau.

Pays hôte de la CAN, le Maroc avait réussi à se hisser jusqu’en finale de la compétition. Malheureusement, les Lions de l’Atlas n’ont pas triomphé devant leur public car c’est le Sénégal qui l’a emporté, grâce à une réalisation de Pape Gueye en prolongation. Un véritable coup dur pour les Marocains, sachant en plus que Brahim Diaz avait l’opportunité au préalable de donner la victoire aux siens. Sur penalty, le joueur du Real Madrid avait tenté une panenka, mais elle avait été arrêtée par Edouard Mendy.

Mbappé réalise une panenka pour Brahim Diaz Samedi soir, contre Villarreal, Kylian Mbappé a voulu redonner du baume au cœur à Brahim Diaz. Bénéficiant d’un penalty, le Français a réalisé une panenka et cette fois elle n’a pas été arrêtée par le gardien adverse. Par la suite, le champion du monde a dédicacé ce geste à son coéquipier marocain. Reste à voir si cela a fait plaisir à ce dernier ou non.