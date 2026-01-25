Transfert à l’OL : La grosse offre qui va tout changer ?

Pierrick Levallet

Après avoir mis la main sur Endrick et Noah Nartey, l’OL n’en a pas encore terminé avec son mercato. Le club rhodanien pourrait boucler un départ d’ici la fermeture du marché des transferts cet hiver. Une bonne offre serait d’ailleurs susceptible de faire plier les dirigeants lyonnais concernant un élément clé du début de saison.

L’OL s’est montré plutôt actif sur le mercato cet hiver. Après avoir enregistré le prêt d’Endrick, qui souffrait de son manque de temps de jeu au Real Madrid, le club rhodanien a bouclé le transfert de Noah Nartey. Mais les dirigeants lyonnais n’en ont visiblement toujours pas terminé avec leur mercato. Les Gones pourraient notamment finaliser un départ d’ici la fermeture du marché des transferts.

Un dernier départ à l'OL avant la fin du mercato ? Ce n’est plus un secret, l’OL n’est pas contre récupérer des liquidités pour renflouer ses caisses afin d’échapper à ses problèmes financiers. Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient se séparer d’un élément clé de Paulo Fonseca en début de saison : Tanner Tessmann. L’international américain est en effet devenu moins indispensable depuis l’arrivée de Noah Nartey. Un départ du milieu de terrain de 24 ans cet hiver ne serait donc pas à exclure. Le joueur de l’OL aurait d’ailleurs une plutôt bonne cote en Italie.