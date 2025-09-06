Real Madrid : Le «rêve de sa vie» avec Messi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Lionel Messi est perçu comme l'ennemi historique puisqu'il a porté les couleurs du rival du FC Barcelone pendant 21 ans entre l'académie et l'équipe première. Le champion du monde argentin est une source d'inspiration pour Franco Mastantuono, recrue estivale madrilène qui l'idolâtre. Jeudi, le milieu offensif a vécu le rêve de sa vie lors d'une soirée pleine d'émotions pour Messi.

A l'Estadio Monumental, Lionel Messi a signé sa dernière apparition avec la sélection argentine sur ses terres. Pour la réception du Venezuela dans la nuit de jeudi à vendredi, l'octuple Ballon d'or a inscrit un doublé lors d'une victoire acquise sur le score de 3 buts à 0 face à l'opposition vénézuélienne. Très ému sur le terrain dès l'échauffement et pour les hymnes nationaux au cours desquels ses fils étaient présents avec lui sur la pelouse, Messi a fait vivre une expérience unique à un joueur en particulier.

«C'était vraiment le rêve de ma vie» Du haut de ses 18 ans, Franco Mastantuono vit des semaines de rêve ces derniers temps. D'une part en raison de sa signature au Real Madrid à la dernière intersaison, mais aussi puisqu'il a célébré sa première titularisation avec la sélection argentine au stade de River Plate, son ancien club. Une expérience totalement folle qu'il a commenté à TyC Sports. « C’était incroyable de jouer avec Messi. C'était vraiment le rêve de ma vie ».