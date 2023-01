Quiz : Êtes-vous un expert quand il s'agit de Cristiano Ronaldo ?

La rédaction

Cristiano Ronaldo vient de tirer sa révérence au football de haut niveau en signant cet hiver à Al-Nassr, club saoudien entraîné par Rudi Garcia. Même si son crépuscule dans le football européen fût douloureux, il convient de ne pas oublier quel joueur exceptionnel il a été. Rien de tel qu’un quizz sur sa carrière pour cela.

Les fins sont toujours cruelles, mais celle de Cristiano Ronaldo avec le haut niveau, lui qui vient d’en sortir cet hiver en signant avec le club saoudien d’Al-Nassr, entraîné par Rudi Garcia, fût particulièrement douloureuse. La star portugaise en est en partie responsable bien sûr, pour ne pas avoir su ou pu comprendre que malgré ses efforts drastiques et constants pour soigner son organisme depuis tant d’années, ce dernier avait atteint ses limites. L’évidence était criante depuis quelques mois déjà que son corps n’était plus capable de porter CR7 vers les combats du haut niveau. Mis sur le banc de touche au beau milieu du Mondial au Qatar, l’attaquant a probablement compris à ce moment-là que sa fin avait bel et bien sonné, que ce n’était pas une question de relation avec son coach, comme avec Erik Ten Hag à Manchester United, mais bien de niveau.

Il a dominé le football mondial avec Messi pendant quasiment 20 ans

Ces derniers mois ne doivent pas pour autant faire oublier le joueur exceptionnel qu’a été Cristiano Ronaldo, de ceux qui vont marquer l’histoire du football. Sa domination outrancière sur le football mondial avec Messi lors des 20 premières années du 21 siècle est à jamais inscrite dans la légende. La capacité qu’a eu aussi le Portugais à se renouveler, lui qui était un ailier dribbleur au début de sa carrière mais qui n’avait pas le génie technique d’un Messi pour être capable de se réinventer devant les défenses adverses, pour devenir probablement le meilleur finisseur de l’histoire en tant qu’attaquant axial, appartient aussi à sa légende. Son efficacité devant le but n’a pas d’égale. Sa faculté à hausser son niveau de jeu dans les moments décisifs, à marquer lorsque le temps s’arrête et que l’histoire s’écrit classe le champion qu’il est. Cristiano Ronaldo s’en est allé loin de l’Europe et du haut niveau, mais qu’il parte en paix : il appartient à la catégorie des géants.