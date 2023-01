Mercato - Officiel : Ça bouge au PSG, une révolution est annoncée

La rédaction

La restructuration du PSG se poursuit depuis le départ de Jean-Claude Blanc vers INEOS. Désormais, le club de la capitale a trouvé le successeur de Jean-François Pien, l'ancien directeur du centre de formation. Luca Cattani a été nommé Youth Football Director, tandis que Yohan Cabaye devient Deputy Youth Football Director.

En cette période de mercato hivernal, les principaux mouvements au PSG se passent en interne. En effet, le club procède à une large restructuration de son organigramme. Des nouvelles arrivées ont déjà été officialisées par le PSG, tandis que le champion de France en titre a nommé Luca Cattani à la tête du centre de formation, pour remplacer Jean-François Pien, dont le départ a été acté en novembre dernier.





Un nouvel organigramme a été présenté aux salariés du Centre de Formation et Préformation du Paris Saint-Germain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 16, 2023

Cattani, nouveau directeur du centre de formation

La fonction de directeur du centre de formation du PSG était occupée depuis 2016 par Jean-François Pien. Le départ de ce dernier a été acté en novembre dernier et le PSG a décidé de le remplacer par Luca Cattani, comme officialisé ce lundi. Ce n'est pas une tête inconnue du club puisque Le Parisien précise que c'est un proche d'Antero Henrique et qu'il est revenu l’été dernier en qualité de directeur sportif du centre de formation. Ce dernier devrait être épaulé par Yohan Cabaye. Comme annoncé par L'Equipe, Luca Cattani a été intronisé ce lundi devant les salariés du centre.

Officialisation imminente pour Cyrille Carrière

Grand frère d'Eric Carrière, ancien international des bleus, Cyrille Carrière est un formateur largement reconnu dans le football français. Il devrait prochainement être nommé nouveau directeur technique de l'académie du PSG. Ancien directeur des centres de formations d'Orléans et de Tours, il évoluait depuis plus d'un an au poste de responsable technique des jeunes du Stade Poitevin et entraînait les U16 régionaux du club. D'autres nominations pourraient intervenir dans les prochains jours, notamment au poste de responsable de l'éducation.