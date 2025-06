PSG : Dembélé Ballon d’Or, le coup de gueule inattendu !

Cette saison, le PSG est la meilleure équipe d’Europe ! Le club de la capitale s’est imposé 5-0 en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan et Ousmane Dembélé, auteur de deux passes décisives, est plus que jamais favori pour remporter le Ballon d’or. Une récompense qui agace Christophe Dugarry, qui préfère parler du collectif parisien.

Après 2020, le PSG avait samedi soir une nouvelle occasion de mettre la main sur la Ligue des champions . Le club de la capitale n’a cette fois pas laissé passer sa chance, puisqu’il s’est imposé 5-0 contre l’ Inter Milan . Les Parisiens ont réalisé une véritable masterclass qui a été unanimement saluée à travers le monde entier. Désiré Doué a brillé en marquant un doublé, et Khvicha Kvaratskhelia , Achraf Hakimi et Senny Mayulu ont également participé au feu d’artifice.

Avec cette Ligue des champions , le PSG finit donc la saison avec un historique quadruplé, puisqu’il a également mis la main sur la Ligue 1 , la Coupe de France et le Trophée des champions . Une réussite phénoménale qui pourrait bénéficier à Ousmane Dembélé . En effet, au fur et à mesure de la saison, le Français s’est imposé comme un véritable candidat au Ballon d’or . Si les titres parlent pour lui, l’ancien joueur du Borussia Dortmund peut également s’appuyer sur des statistiques incroyables, puisqu’il a inscrit 33 buts en 49 rencontres toutes compétitions confondues, tout en délivrant 15 passes décisives.

Dugarry en a marre du Ballon d’or

Si le sujet du Ballon d’or alimente bien des discussions, cela ne plaît pas forcément à Christophe Dugarry. Le champion du monde 1998 en a marre de cette récompense et préfère insister sur le collectif du PSG. « Cette récompense me gonfle. Cette équipe a gagné par son collectif. Mais je n'ai jamais vu de ma vie un attaquant courir ou défendre comme il l'a fait hier et comme c'est le cas depuis des mois. Cavani, peut-être », a déclaré l’ex-Marseillais dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.