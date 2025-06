Transferts : La star du PSG que veut arracher Guardiola !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Gianluigi Donnarumma a jeté le flou sur son avenir samedi soir après le sacre du PSG en Ligue des champions. L’international italien ne sait pas s’il sera encore à Paris la saison prochaine et alors que les négociations pour une prolongation semblent au point mort, le Manchester City de Pep Guardiola serait sur le coup.

Après la large victoire du PSG face à l’Inter Milan (5-0) samedi soir en finale de la Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été interrogé sur son avenir et une éventuelle prolongation au micro de Sky Sport. Le gardien âgé de 26 ans est sous contrat jusqu’en juin 2026 et ne sait pas s’il sera encore à Paris la saison prochaine.

« Je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours » « Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matchs très importants », a répondu Gianluigi Donnarumma. D’après les informations de Caught Offside, le PSG hésiterait à répondre favorablement aux exigences salariales de l’international italien (72 sélections) et plusieurs clubs suivraient de près sa situation.