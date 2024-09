PSG : Avant l’OM, un «scandale» est dénoncé avec Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Reléguée depuis quelques années au second plan, la rivalité entre l'OM et le PSG revient au cœur de l'actualité après l'arrivée d'Adrien Rabiot à Marseille. Enfant du club parisien, le milieu de terrain a donné son accord à Pablo Longoria pour un contrat de deux ans. Sur les réseaux sociaux, des journalistes ont dénoncé le comportement des supporters du PSG.

Voilà une opération qui a ravivé quelques souvenirs chez les supporters parisiens. Cela fait près de 20 ans que Fabrice Fiorèse et Frédéric Déhu ont été traités de “mercenaire” pour avoir rejoint l’OM après avoir porté le maillot du PSG. Une trajectoire suivie par Adrien Rabiot, en connaissance de cause. Lui, l’enfant de la banlieue parisienne, symbole d’une génération dorée au centre de formation du PSG, a trouvé un accord de principe avec l’OM, qui frappe un dernier coup sur le marché des transferts.

Skriniar se fait interpeller sur les réseaux sociaux

Évidemment, la nouvelle n’a été appréciée que modérément par les supporters du PSG, qui se sont défoulés sur les réseaux sociaux.« Milan Škriniar, tu sais ce qu'il te reste à faire sur Adrien Rabiot ! » peut-on lire. D’autres messages de ce type ont été lancés à Milan Skriniar : « Skriniar tu as une mission si rabiot signe à l’OM », « Skriniar titulaire au prochain classico, on a une mission pour toi tonton » ou encore « Skriniar tu peux encore te racheter pour tout ».

Le PSG coupable avec Rabiot ?

Journaliste pour Libération, Grégory Schneider prend la défense de Rabiot sur les réseaux sociaux et dénonce, plutôt, le comportement du PSG au moment de son départ. « Le PSG empêche arbitrairement Rabiot de jouer au foot et d'exercer son métier pendant huit mois (oct. 2018-juin 2019), un scandale, et en plus certains supporteurs parisiens trouvent "honteux" de le voir signer à l'OM? Non mais dans quel monde on est, là? » a-t-il déclaré sur X.