Pogba - OM : C’est officiel !

Alexis Brunet

Dimanche soir, la seizième journée de Ligue 1 se terminera par un choc entre l’OM et l’AS Monaco au Vélodrome. Malheureusement, pour cette occasion, les Monégasques seront privés de Paul Pogba. Le milieu de terrain a ressenti une gêne au mollet gauche et il n’a donc pas été retenu dans le groupe de l’ASM par Sébastien Pocognoli.

Après une victoire de justesse face à l’Union Saint-Gilloise mardi en Ligue des champions (2-3), l’OM retrouve la Ligue 1 dimanche soir. Les Marseillais devront encore une fois être pleinement concentrés car c’est un gros morceau qui les attend avec la réception de l’AS Monaco au Vélodrome.

Paul Pogba forfait Ce samedi, l’AS Monaco a dévoilé son groupe pour le déplacement sur la pelouse de l’OM et il y a un absent de taille. En effet, Paul Pogba ne sera pas présent face aux Marseillais en raison d’une gêne au mollet gauche. Le milieu de terrain s’est très légèrement blessé lors du dernier entraînement et Sébastien Pocognoli a donc décidé de ne prendre aucun risque avec le champion du monde.