Pascal Praud : L'annonce officielle en Ligue 1 !

Ces dernières heures, Pascal Praud a affiché sa colère face à l'arrêt du match opposant Angers à Monaco pour permettre à plusieurs joueurs de rompre le jeûne. Le journaliste a même accusé Himad Abdelli d'avoir simulé une blessure afin de faciliter cette pause et ainsi aidé les autres joueurs qui font le ramadan. Des accusations qui ont poussé Angers à réagir en publiant un communiqué officiel.

La victoire de l'AS Monaco à Angers (2-0) a rapidement été éclipsée par une polémique récurrente et qui revient tous les ans en période de ramadan. En effet, le coup d'envoi du match ayant eu lieu à 19h, l'heure de la rupture du jeûne était prévue durant la rencontre. D'ailleurs, après quelques minutes, la blessure d'Himad Abdelli a permis de faire une pause durant laquelle les joueurs faisant le ramadan ont rompu le jeûne, à savoir Himad Abdelli et ses coéquipiers Zinedine Ferhat, Yassin Belkhdim et Carlens Arcus, ainsi que le Monégasque Al-Musrati. Une situation qui a visiblement choqué Pascal Praud qui accuse même le capitaine du SCO d'avoir simulé une blessure.

Praud accuse Abdelli

« Le dénommé Abdelli, qui est à terre là, se blesse tout seul… Et on n’a pas l’impression qu’il se blesse ! Je n’accuse personne, mais manifestement, tout ça est organisé derrière le dos de la Ligue avec pourquoi pas un joueur et des délégués complices. Le joueur qui fait fausse blessure et Angers, c’est sanction. Là, ça ne rigole pas. On va voir ce qu’il va se passer. Il y a suspicion de fausse blessure provoquée par un joueur angevin pour arrêter le match afin de permettre la rupture du ramadan. Si c’est le cas, le joueur aurait dû être expulsé et le score du match doit être remis en cause », a-t-il lâché sur le plateau de L'Heure des Pros sur CNews.

Angers répond !

Une accusation suffisamment grave pour pousser Angers à publier un communiqué officiel en dénonçant les propos de Pascal Praud. « Suite à la rencontre opposant Angers SCO à l’AS Monaco, notre joueur Himad Abdelli a été victime d’une lésion manifeste sur une phase de jeu, conduisant à une prise en charge immédiate par notre staff médical. Touché au niveau de la cuisse, il a été bandé par nos kinésithérapeutes avant de reprendre la rencontre avec courage et professionnalisme. Nous déplorons les accusations infondées relayées par certains médias, insinuant que cette blessure aurait été feinte pour permettre la rupture du jeûne. La réalité est tout autre. Preuve s’il en est, les examens médicaux réalisés par le département médical de sa sélection nationale, l’Algérie, ont confirmé l’impossibilité pour lui d’honorer sa convocation internationale. Nous apportons tout notre soutien à Himad Abdelli, dont l’intégrité et le professionnalisme ne sauraient être remis en cause. Le club condamne fermement toute tentative de désinformation qui pourrait nuire à l’image de l’un de ses joueurs. Nous restons pleinement mobilisés autour d’Himad pour l’accompagner dans sa récupération et espérons le revoir très rapidement sur les terrains », écrit le SCO afin de démontrer que le journaliste avait menti et qu'Himad Abdelli était bien blessé.