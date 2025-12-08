Neymar touche le fond : Un psychologue est appelé à l’aide !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le ligament croisé et le ménisque du genou gauche, les ischio-jambiers, la cuisse… Neymar ne cesse d’être écarté des pelouses depuis deux ans en raison de blessures contractées sur les terrains. L’attaquant de Santos revient de mieux en mieux ces derniers temps et cela pourrait être dû à un suivi psychologique auquel il a fait appel. C’est une première pour le Brésilien qui a vidé son sac.

L’après-PSG est tout sauf rose pour Neymar, lui qui a multiplié les blessures que ce soit à Al-Hilal ou à présent à Santos. L’ancien numéro 10 du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain n’est jamais parvenu à retrouver une certaine régularité tant son corps a été miné par les pépins physiques. Au point où l’équilibre mental et émotionnel du Brésilien a flanché début novembre.

«Pour la première fois, j'ai demandé de l'aide» Au micro de Globo Esporte, Neymar a confié ces dernières heures avoir vécu des moments sombres après la défaite sur la pelouse de Flamengo le 9 novembre dernier (2-3). Ce qui l’a incité, pour la première fois de sa vie, à accepter le fait de se faire suivre par un professionnel. « Lors du match contre Flamengo, j'ai pris énormément de coups. Mon niveau émotionnel était à 0. Pour la première fois, j'ai demandé de l'aide. Je n'avais plus la force de me relever mentalement tout seul ».