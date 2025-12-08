Neymar : L’offre totalement folle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Neymar était de la partie avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026 ? Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao est aux abonnés absents depuis octobre 2023. De retour en forme ces derniers temps, le Brésilien enchaîne les matchs et a vu une proposition assez lunaire lui être formulée par un supporter de Santos.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain à l’été 2023, Neymar ne cesse d’empiler les galères. Longuement blessé au ligament croisé et au ménisque du genou gauche entre octobre 2023 et la fin de octobre 2024, le Brésilien a par la suite contracté des pépins physiques aux ischio-jambiers scellant la fin de son aventure à Al-Hilal. A l’hiver 2025, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne revenait là où tout a commencé pour lui : à Santos.

Neymar retrouve enfin du rythme Toutefois, l’histoire d’amour a une nouvelle fois viré au cauchemar sur le plan physique pour le Brésilien qui a enchaîné les blessures aux ischio-jambiers, à la cuisse et plus récemment au genou, le faisant manquer le déplacement à Internacional (1-1). Pour autant, Neymar a participé à la quasi-totalité de six des sept derniers matchs de son club formateur.