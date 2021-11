Foot - Ballon d'Or

«Ne pas donner le Ballon d’Or à Lewandowski, c’est une honte absolue !»

Publié le 30 novembre 2021 à 8h05 par Alexis Bernard mis à jour le 30 novembre 2021 à 11h10

Interrogé par le10sport.com suite au Ballon d’Or attribué à Lionel Messi, Rolland Courbis ne cache pas sa colère de voir Robert Lewandowski une deuxième fois privé de la récompense.

Pour la septième fois de sa carrière, Lionel Messi est monté sur scène pour aller chercher un Ballon d’Or. Vainqueur de la Copa America avec l’Argentine, le premier titre majeur de sa carrière en sélection, le nouveau patron du PSG entre un peu plus dans l’Histoire. Mais pour Rolland Courbis, joint par le10sport.com , c’est une aberration. Il s’en explique : « Il était absolument interdit de ne pas le donner à Robert Lewandowski. Et je pèse mes mots : interdit. Tout simplement parce que l’année dernière, pour cause de Covid, on l’a déjà privé de cette récompense, alors qu’il la méritait. Il a continué à être aussi performant avec son club du Bayern Munich. Et alors que tu as la possibilité de réparer ce qui a été une absence malheureuse, tu le voles une deuxième fois ! Qu’on se comprenne bien, ce n’est pas donner le Ballon d’Or à Messi que je conteste, c’est de ne pas le donner à Lewandowski ! C’est une honte absolue. Le Ballon d’Or est officiellement le trophée le plus stupide et le plus injuste de la planète ».

Un trophée qui ne veut plus rien dire ?