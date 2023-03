Messi préféré à Benzema, l’annonce surprenante du Real Madrid

Thomas Bourseau

Bien qu’il ait remporté la Ligue des champions et le Ballon d’or en 2022, Karim Benzema n’a pas été élu le meilleur joueur du monde sur l’année par la FIFA qui a décerné ce prix au champion du monde Lionel Messi. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a avoué que ce titre était mérité.

Lundi soir avait lieu la cérémonie The Best de la FIFA. Au cours de cet évènement qui s’est déroulé à Paris à la salle Pleyel, Lionel Messi a été sacré meilleur joueur de l’année pour ses statistiques et surtout son sacre à la Coupe du monde avec l’Argentine.

La pilule ne passe pas chez Benzema

Sacré Ballon d’or et élément phare de la conquête de la Ligue des champions du Real Madrid la saison passée, Karim Benzema n’a pas digéré cette defaite face à Lionel Messi. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant français a publié une liste de ses trophées glanés l’année dernière avec en outre les messages suivants : « J’y suis arrivé seul » et « Bonne nuit ».

Benzema enrage à cause de Messi, il se lâche sur les réseaux sociaux https://t.co/qZiCReIINu pic.twitter.com/6y895Py6Et — le10sport (@le10sport) March 1, 2023

«C'est normal que Messi, Martínez et Scaloni aient gagné le prix»