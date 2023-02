Messi - Benzema : Trahison dénoncée à Madrid, il explique pourquoi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En votant en faveur de Lionel Messi pour le trophée Fifa The Best du meilleur joueur de l’année, David Alaba a déclenché une polémique en Espagne. Les supporters du Real Madrid reprochent en effet le choix du défenseur autrichien, qui a donc privilégié l’attaquant du PSG au détriment de Karim Benzema, obligeant le principal intéressé à s’exprimer.

A l’instar de tous les entraîneurs et capitaines de sélection, David Alaba a été invité à désigner son top 3 des meilleurs joueurs de l’année 2022, et le choix de l’Autrichien fait polémique du côté de Madrid. Et pour cause, le joueur de 30 ans a placé Lionel Messi, ancienne figure du FC Barcelone, en tête de son classement, devant son coéquipier Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Regarding FIFA The Best Award:The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided. Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances — David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023

« L’équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en tant qu’équipe, pas moi seul »

Grâce en partie au défenseur du Real Madrid, Lionel Messi a donc été obtenu le prix du meilleur joueur de l’année lors des trophées Fifa The Best . Au lendemain de cette victoire du numéro 30 du PSG, David Alaba a été obligé de s’expliquer sur son choix. « En ce qui concerne FIFA The Best Award : l’équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en tant qu’équipe, pas moi seul. Tout le monde dans le conseil d’équipe peut voter et c’est comme ça que c’est décidé », a-t-il indiqué sur Twitter .

« Tout le monde sait, surtout Karim, à quel point je l’admire »