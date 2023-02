Il reconnaît, l’OM a frappé très fort sur le mercato

La rédaction

L'été 2022 de l'OM a été très agité. Entre le départ de Jorge Sampaoli, l'arrivée de Igor Tudor et les sifflets accueillant ce dernier pour son premier match officiel à la tête de l'OM au Vélodrome, la saison de l'Olympique de Marseille débutait dans une grande tension. Pourtant, à force de victoire et de cohérence dans le jeu de l'OM, Igor Tudor a été adopté par son public, ce qui n'a pas étonné l'un de ses anciens joueurs.

Le bilan de Igor Tudor est pour l'instant quasi-parfait : une deuxième place en Ligue 1, à seulement cinq points du PSG, un quart de finale de Coupe de France à disputer face à Annecy et des supporters qui sont en phase avec son équipe. Seule petite ombre au tableau, cette quatrième place en phase de poules de la Ligue des Champions, privant l'OM de toutes les coupes européennes cette saison.

« Ça ne m'étonne pas »

Interrogé dans les colonnes de La Provence , Adrien Tameze a évoqué Igor Tudor. Son ancien coach l'année dernière alors qu'ils étaient tous les deux à l'Hellas Vérone a laissé des beaux souvenirs à Adrien Tameze, l'ancien niçois. Pour lui, la façon de jouer de l'OM est tout, sauf une surprise : « Voir Marseille jouer ainsi ne m'étonne pas, je savais qu'il allait repartir dans ce système. »

« Il a une mentalité de compétiteur, il veut toujours gagner »