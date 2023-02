Il fait une grosse confidence sur le mercato de l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé en août 2020 à l’OM en tant que directeur sportif, Pablo Longoria est devenu président du club six mois plus tard, en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. Pour l’aider dans sa tâche, l’Espagnol a recruté Javier Ribalta l’été dernier, qu’il a connu à la Juventus et nommé directeur du football. Dans un entretien accordé à Téléfoot, il a expliqué les raisons de son arrivée à Marseille.

Si l’effectif de l’Olympique de Marseille a connu de nombreux changements lors des dernières périodes de mercato, le club a également énormément évolué en interne. Président de l’OM depuis maintenant deux ans en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria s’est entouré de personnes de confiance pour l’aider et notamment Javier Ribalta.

Ribalta évoque son arrivée à l'OM

Directeur sportif de Parme l’année passée, son arrivée a été officialisée au mois de juin dernier comme directeur du football. Javier Ribalta connait bien Pablo Longoria, puisque les deux hommes se sont côtoyés à la Juventus. Dans un entretien accordé à Téléfoot , il a expliqué les raisons de sa venue à l’OM.

« Ce n’était pas facile d’avoir ce rôle de président de tout le club »