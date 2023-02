Cristiano Ronaldo s’est fait punir, il dit tout

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United après avoir publiquement réglé ses comptes avec le club et Erik Ten Hag. Selon Bruno Fernandes, l’entraîneur des Red Devils a une philosophie qu’il faut suivre au risque de finir sur le carreau. Ce qui a été fatal à CR7 qui s'est finalement engagé avec Al-Nassr en Arabie Saoudite.

Lors d’une interview explosive accordée à Piers Morgan en novembre dernier, Cristiano Ronaldo vidait son sac. Le quintuple Ballon d’or en profitait pour cracher son venin sur Erik Ten Hag en expliquant que puisqu’il ne le respectait pas, il n’allait pas le faire en retour. Quelques jours plus tard, le contrat de Ronaldo à Manchester United fut rompu à l’amiable.

Ronaldo est entré en guerre avec Ten Hag, et a perdu

Cristiano Ronaldo faisait allusion à son utilisation sous Erik Ten Hag lorsque l’entraîneur de Manchester United le mettait régulièrement sur le banc. Et la philosophie de Ten Hag est claire : un écart de conduite, un retard ou un travail demandé non effectué pourrait mettre tout joueur à l’écart. Bruno Fernandes témoigne.

«Soit vous le faites, soit vous êtes dehors»