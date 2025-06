Messi : «Il est fou ou quoi ?», l’annonce dingue

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Star du football mondial ayant terminé le jeu au vu de son palmarès interminable, Lionel Messi a sillonné les routes de France le temps de deux saisons au PSG. De quoi lui permettre de se frotter à l'OM pendant divers Classiques et de choquer un joueur du club phocéen en particulier : Pape Gueye.

L'espace de deux saisons seulement, Lionel Messi a fait le tour des stades de l'hexagone. Chez les promus, les cadors et les habitués de l'élite du football français, l'octuple Ballon d'or a fait sa tournée des arènes et a surpris un bon nombre d'adversaires et d'amoureux du football.

«On se regarde et on dirait qu’il n'était pas vivant !»

C'est notamment le cas de Pape Gueye. Entre 2020 et 2024, le milieu de terrain formé au Havre évoluait à l'OM et a pu accueillir Lionel Messi, le « fou » à l'Orange Vélodrome. « Et lui, c’est une dinguerie ! Une fois au Vélodrome, y a un corner, lui et moi on se croise, on se regarde et on dirait qu’il n'était pas vivant ! (rires) T’as vu sa tête sur FIFA ? C’est pareil. Il marchait comme ça, sans expression ».