Lamine Yamal : Le coup à la Messi qui va dégoûter le PSG ?

La rédaction

Alors que la lutte pour le Ballon d’Or bat son plein, Lamine Yamal a marqué les esprits face à la France en demi-finale de la Ligue des Nations. Le jeune crack du Barça, auteur d’un doublé, a peut-être repris l’avantage sur Ousmane Dembélé. Une performance saluée, qui n’est pas sans rappeler un certain Lionel Messi.

Alors que la course au Ballon d’Or fait rage, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, les deux favoris, se sont affrontés lors de la demi-finale de la Ligue des Nations entre l’Espagne et la France. La Roja s’est imposée 5-4, notamment grâce à un doublé de Lamine Yamal qui, s’il en était besoin, a réduit l’écart entre lui et l’attaquant du PSG dans la course au Ballon d’Or. Cette demi-finale de compétition internationale a quelque peu rebattu les cartes pour certains observateurs.

«Comme avec Messi à l’époque» En direct dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a donné son avis sur cette course au Ballon d’Or et ne donne pas le buteur du PSG favori : « Dembélé a marqué les esprits. Avec ses exploits et son efficacité, il a fait gagner des grands matchs et a fait passer un cap au PSG. Toute la difficulté est de dire : est-ce que tu récompenses le palmarès et la progression ou plutôt le talent pur ? Et là, Yamal, de son côté, n’a aucun équivalent. Il touche le ballon et le stade s’éclaire, comme avec Messi à l’époque. C’est tout ce qu’on aime dans le football. »