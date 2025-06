PSG : Luis Enrique annonce des surprises ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a encore faim de trophées. Après la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions, le club parisien s'attaque à la Coupe du monde des clubs, dont la première édition débutera le 14 juin aux Etats-Unis. Comme indiqué par Luis Enrique, cette compétition est un véritable objectif.

« C’est une compétition nouvelle et passionnante. Pour la première fois, une Coupe du Monde des Clubs désignera la meilleure équipe parmi les 32 qualifiées. Rien que ça, c’est très excitant. C’est génial pour les fans. Plus il y a de football à la télévision, mieux c’est ! Je pense que ce tournoi sera très apprécié » a déclaré Luis Enrique au cours d’un entretien à DAZN. Mais le technicien espagnol sait que le football est un sport incertain, et que le PSG , malgré son statut de favori, n’est pas à l’abri d’une surprise.

« L’ambition est claire »

« Le football est un sport qui ne connaît pas la notion de justice, et tout peut arriver dans une compétition aussi courte que la Coupe du Monde des Clubs. Il ne faut pas oublier qu’à partir des huitièmes de finale, tout se joue sur un match : les quarts de finale, la demi-finale et la finale aussi. Le football est un sport où il y a toujours des surprises. L’objectif reste le même dans chaque compétition : se mettre en position de la gagner. L’ambition est claire : aller au bout, aller le plus loin possible, et avoir une chance de l’emporter » a confié Luis Enrique.