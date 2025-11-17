Zinedine Zidane arrive : La confirmation de Benzema !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Successeur désigné de Didier Deschamps, le futur de Zinedine Zidane ne fait pas trop de doute. Tout porte à croire que l’ancien entraîneur du Real Madrid deviendra le prochain sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Karim Benzema le voit lui aussi prendre les rênes des Bleus l’été prochain.

Dans un entretien accordé à AS, Karim Benzema a évoqué son avenir, lui qui est entré dans sa dernière année de contrat à Al-Ittihad, mais également celui de Zinedine Zidane. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le technicien français devrait, sauf grosse surprise, prendre la succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France.

« Je pense qu'il a tout pour y arriver » Et Karim Benzema estime qu’il a tout ce qu’il faut pour réussir à ce poste : « On parle de Zidane comme prochain sélectionneur français ? Je pense qu'il a tout pour y arriver. Il l'a prouvé au Real Madrid. Il y a un autre entraîneur maintenant , mais je pense que Zizou est le numéro un. »