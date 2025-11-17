Retour improbable à l’OM : L’annonce de la presse italienne !

Axel Cornic

Recruté pour 8M€ en 2020, Luis Henrique a été l’une des belles réussites de Roberto De Zerbi, qui l’a repositionné au poste de milieu droit. Et après une belle saison, le Brésilien a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’Inter, avec un transfert autour des 25M€.

C’est le joli coup de l’été. Considéré comme un gros flop, Luis Henrique s’est totalement révélé sous les ordres de Roberto De Zerbi, annonçant un mercato très agité. Il a ainsi quitté l’OM pour poursuivre sa carrière à l’Inter, mais la Serie A ne semble pas vraiment lui réussir.

La désillusion de Luis Henrique Car si Marseille a réalisé une très belle plus-value, le joueur pourrait bien regretter son choix. Car Luis Henrique décevrait grandement à l’Inter, où il n’a totalisé que 378 minutes de jeu depuis la Coupe du monde des clubs de cet été. Ainsi, plusieurs médias ont annoncé qu’il pourrait déjà faire ses valises, avec un possible retour à l’OM qui a même été évoqué.