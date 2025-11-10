Retour imminent : Zinédine Zidane lâche une grosse annonce en public !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent de tout poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane reste toujours régulièrement invité pour de nombreux événements en rapport avec le football mais pas que. Le champion était présent à Toulon pour un match caritatif organisé par Pascal Olmeta et l'association Un Sourire, un Espoir pour la Vie. Il a fait une petite révélation.

Invité pour cet événement caritatif, Zinédine Zidane n'a pas pu remettre les crampons, lui qui souffre visiblement d'une blessure physique. Le Ballon d'Or 1998 était tout de même présent sur le banc, une fonction qu'il risque de retrouver assez vite à un poste plutôt haut placé.

Zidane fait une grosse révélation sur son futur poste Pressenti pour devenir le successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'Equipe de France en 2026, Zinédine Zidane est resté en marge de ce match caritatif qui a réuni des stars du football comme Jean-Pierre Papin et des rugbymen comme Sébastien Chabal. « Malheureusement, j’aurais aimé mais comme on n'est plus tout jeune (rires)... L'âge on l’a et malheureusement de temps en temps on se fait mal. Là je vais faire l’entraîneur un petit peu » dit-il avant de confirmer un retour bientôt sur un banc de touche...