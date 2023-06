Zidane : Une vieille connaissance veut plomber son retou

Hugo Chirossel

Cela fait maintenant deux ans que l’on attend le grand retour de Zinedine Zidane. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, le Ballon d’Or 1998 attendait l’équipe de France, mais a finalement vu Didier Deschamps prolonger. Le natif de Marseille pourrait alors patienter une année de plus pour reprendre du service et profiter du départ de Carlo Ancelotti pour revenir une troisième fois chez le Casa Blanca. Cependant, Raul vise également le poste du technicien argentin.

« Il faut sentir les choses, les vouloir, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Si cette pause est là c’est qu’elle devait l’être, on verra plus tard . » Dans un entretien accordé à Téléfoot , Zinedine Zidane s’est confié sur son avenir. Son grand retour est attendu, deux ans après son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021. Il n’a jamais caché son envie de devenir un jour le sélectionneur de l’équipe de France, un poste pour lequel il va encore devoir patienter un petit moment, puisque Didier Deschamps a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026.

« Peut-être que l’été prochain, Zinedine Zidane sera de retour sur un banc »

Mais reprendre du service dans un club est également une option envisagée par Zinedine Zidane. Dans cette optique, il pourrait se résoudre à attendre une année de plus. Alors que Carlo Ancelotti est sous contrat jusqu’en juin 2024, son nom va forcément être évoqué du côté du Real Madrid. « De ce que l’on sait, il ne devrait pas reprendre un poste cet été. En revanche, l’été prochain, la donne pourrait être différente. Les planètes pourraient être alignées puisque du côté du Real Madrid, Ancelotti ne devrait plus être là et peut-être que l’été prochain, Zinedine Zidane sera de retour sur un banc », a déclaré Saber Desfarges, journaliste pour l’émission Téléfoot .

Raul vise le poste d’Ancelotti