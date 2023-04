Zidane - PSG : Retournement de situation, le feuilleton relancé ?

La rédaction

Le feuilleton commençait à peine à se refermer qu'il se réouvre. Chelsea a mis fin à l'aventure de Graham Potter sur son banc et c'et finalement Franck Lampard qui l'a remplacé pour les six derniers mois. Mais la légende des Blues ne devrait pas faire plus que les mois restant jusqu'à la fin de la saison puisque Chelsea a toujours en tête l'idée de faire signer Julian Nagelsmann.

Le PSG a jeté son dévolu sur Zinédine Zidane. Il s'agirait du rêve des Qataris de faire venir le Ballon d'Or 1998 sur le banc parisien. Seulement, le jeu des chaises musicales entre les coachs pourrait bien mettre un grain de sable dans la machine PSG et sa tentative de faire venir Zidane sur son banc.

Nagelsmann, dans la short-list du Real Madrid

Le Real Madrid ne sait toujours pas si Carlo Ancelotti poursuivra l'aventure avec eux l'année prochaine, lui qui est souvent annoncé pour entraîner le Brésil. Depuis son renvoi du Bayern Munich, le Real Madrid est très intéressé par le coach allemand Julian Nagelsmann. Si tel est le cas, le retour de Zidane à la Maison Blanche semble compromis, offrant un boulevard au PSG. Mais tout risque de ne pas se passer comme prévu...

«Pour Nagelsmann, les chances de le voir sur le banc de Chelsea la saison prochaine augmentent»