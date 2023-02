Zidane - PSG : Il veut tout gâcher

Axel Cornic

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane semble pressé de reprendre du service après l’échec de l’équipe de France. Ça tombe bien, les portes du Paris Saint-Germain pourraient s’ouvrir, alors que Christophe Galtier est annoncé proche d’un départ. Mais d’autres entraineurs semblent rêver du banc parisien...

Quelques mois seulement après son arrivée, Christophe Galtier semble être déjà menacé et une élimination au stade des huitièmes de finale de Ligue des Champions pourrait bien sceller son sort. Un favori se détache déjà pour le remplacer, puisque du côté de Doha on n’a jamais abandonné le rêve de convaincre Zinédine Zidane.

Le PSG, la meilleure solution pour Zidane ?

Nous vous avons expliqué sur le10sport.com comme l’ancien numéro 10 des Bleus avait été approché déjà pour remplacer Mauricio Pochettino. A l’époque, Zidane avait éconduit les avances du PSG pour se concentrer sur l’équipe de France, mais cette piste est finalement tombée à l’eau avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026.

« Reprendre reste mon envie »

Sans équipe de France, le PSG pourrait redevenir une véritable option pour Zinédine Zidane, qui ne peut plus attendre avant de retrouver un club. « Reprendre reste mon envie » a récemment confié le technicien de 50 ans, d’après Le Figaro . « Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite ».

Mourinho aimerait bien le doubler