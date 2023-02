Une légende bientôt entraîneur du PSG, les discussions sont lancées

Thibault Morlain

Si Christophe Galtier est pour le moment toujours l'entraîneur du PSG, sa place est en danger et la question de sa succession fait déjà parler. Qui pourrait alors venir le remplacer ? Zinedine Zidane, Thomas Tuchel et José Mourinho sont les noms qui reviennent le plus, mais voilà que le PSG se pencherait sur un autre profil pour le poste d'entraîneur.

Et maintenant... Steven Gerrard ?

Une autre option vient d'être révélée pour le poste d'entraîneur du PSG. En effet, selon les informations du Scottish Daily Express , le club de la capitale penserait également à Steven Gerrard. Légende de Liverpool, il aurait été au coeur des discussions au sein de la direction du PSG, intéressée à l'idée d'en faire le possible successeur de Galtier.

Un nouveau défi pour Gerrard

A 42 ans, Steven Gerrard est aujourd'hui libre de tout contrat. Après une première expérience du côté des Glasgow Rangers, il avait tenté sa chance en Premier League, à Aston Villa. Une expérience qui s'est terminée en octobre 2022. Aujourd'hui, Gerrard cherche donc un nouveau challenge. Le PSG ?