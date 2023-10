Zidane plombé par un entraîneur de Ligue 1 ?

La rédaction

Ce n'est un secret pour personne, Zinédine Zidane rêve de prendre la tête de l'équipe de France et de remplacer Didier Deschamps à l'issue de son contrat avec la FFF. Mais un autre technicien rêve de ce poste. Actuel coach de Rennes, Bruno Génésio, n'a pas caché son envie de prendre, un jour, les rênes d'une sélection nationale.

Lié à la FFF jusqu'au Mondial 2026, Didier Deschamps n'arrange pas les affaires de Zinédine Zidane, désireux de reprendre en main l'équipe de France. Mais l'ancien coach du Real Madrid va devoir faire preuve de patience et ne pas considérer ce poste comme acquis. Car d'autres techniciens rêvent de diriger les Bleus. C'est le cas de Bruno Génésio, actuel coach du Stade rennais.

« Je me verrai bien comme sélectionneur »

« Arrivé à un certain âge, on peut aspirer à occuper d’autres fonctions de dirigeants, de manager. Je me verrai bien dans ce costume ou alors comme sélectionneur où tu conserves l’adrénaline de la compétition tout en ayant un rythme de vie moins intense. Avec bien plus de respiration, de moments de partage avec sa famille et les gens qu’on aime, que quand tu es H24 dans la lessiveuse, avec la tête uniquement accaparée par les compétitions » a confié Génésio dans les colonnes du Parisien à une question de Jean-Michel Aulas.

Genesio ouvre la porte à l'équipe de France