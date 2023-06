Zidane : La date de son retour enfin annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les spéculations sont nombreuses au sujet de l'avenir de Zinédine Zidane. Le champion du monde 1998 est annoncé en France, en Italie, mais aussi en Espagne. Selon la presse ibérique, le Real Madrid rêve de son retour. Cela tombe bien puisque Carlo Ancelotti aurait donné son accord pour rejoindre la sélection brésilienne en 2024. L'occasion de boucler le deal ?

Présent a Aix-en-Provence ce vendredi, Zinédine Zidane n'a pas lâché d'énormes indices sur son avenir. Le champion du monde 1998 a, néanmoins, confirmé qu'il souhaitait retrouver un banc très vite. « Le football ? Il me manque, mais physiquement... (rires). Retrouver un poste d'entraineur ? Ça viendra… je ne sais pas quand, mais ça viendra (rires) » a lâché le Français sans en dévoiler énormément sur sa prochaine destination. Il faut dire que son nom a été associé aux plus grandes équipes ces dernières semaines. Le PSG, l'OM ou encore la Juventus ont été évoqués comme des possibilités, tout comme le Real Madrid. Selon les informations d' As , Florentino Perez rêverait de l'accueillir dans les prochains mois, soit dans un rôle de conseiller, soit d'entraîneur. Cela tombe puisque la place de Carlo Ancelotti pourrait, bientôt, se libérer.

Le départ d'Ancelotti déjà acté ?

A en croire les informations d 'O Globo , le technicien italien devrait être présent sur le banc du Real Madrid. La suite ? Ancelotti aurait donné son accord pour prendre la tête de la sélection brésilienne en juillet 2024. Cette nouvelle devrait être officielle d'ici la fin du mois de juin.

Zidane prêt à patienter jusqu'en 2024 ?

L'année prochaine, le Real Madrid sera amené à recruter un nouvel entraîneur. Et le nom de Zinédine Zidane devrait réapparaître dans le viseur de Florentino Perez, même si sa grande priorité demeure Jürgen Klopp selon les informations exclusives du 10Sport.com. Reste à savoir si le champion du monde 1998 est prêt à attendre jusqu'à 2024 pour retrouver un banc.