Xavi Simons, Neymar… Toutes les infos mercato du 16 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Xavi Simons est de retour au PSG !

Parti du PSG l'été dernier pour le PSV Eindhoven, Xavi Simons va retrouver le club de la capitale. Alors que Paris disposait d'une option de rachat de 6M€, le Néerlandais a accepté de revenir. En effet, le PSV a officialisé la nouvelle ce dimanche matin, annonçant que Xavi Simons quittait immédiatement le camp d'entraînement pour finaliser son transfert au PSG, où il doit signer un contrat de 4 ans.



PSG : Déjà une incertitude pour l'avenir de Xavi Simons

Alors que Xavi Simons va donc revenir au PSG, rien ne dit qu'il sera toujours avec l'effectif de Luis Enrique pour la saison à venir. En effet, à peine revenu, le Néerlandais pourrait être prêté. Selon les informations de Fabrizio Romano, tout dépendra de Neymar et Kylian Mbappé. Si l'un des deux quitte le PSG cet été, Xavi Simons aura une place, mais si les deux restent, le Néerlandais sera prêté. De son côté, L'Equipe assure que le PSG aurait déjà trouvé le club où son joueur partirait en prêt, mais l'identité n'a pas été révélée.



Le PSG a tranché pour l'avenir de Neymar

Si on parle beaucoup de Kylian Mbappé sur ce mercato estival, l'avenir de Neymar est également au centre des interrogations. Le Brésilien restera-t-il au PSG où il est sous contrat jusqu'en 2027 ? Cela ne serait pas dans les plans du club de la capitale. En effet, selon les informations de RMC , le PSG voudrait garder Mbappé, à condition toutefois qu'il prolonge son contrat, et vendre dans le même temps Neymar. A voir si cela sera possible...



L'OM reçoit une terrible réponse pour Iliman Ndiaye

A la recherche d'un nouvel élément offensif, l'OM a coché le nom d'Iliman Ndiaye. Mais convaincre Sheffield United ne sera pas une mince affaire. Pour la presse britannique, l'entraîneur de Ndiaye, Paul Heckingbottom a confié : « C’est inutile que j’en parle. Tout le monde sait qui est Iliman. Il y aura beaucoup de clubs intéressés, qui aimeraient avoir Iliman, mais c’est notre joueur. C’est tout. Il est heureux ici. Et qui dit que l’OM sera le club qui aura Iliman s’il part ? Ce n’est pas parce que cette histoire gagne du terrain ou quelqu’un en France a écrit à ce sujet que quelque chose se passe ».



PSG : La condition est posée pour Harry Kane