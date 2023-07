Mbappé - Neymar : Le PSG envisage une folie sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Lionel Messi, les deux autres membres de la MNM pourraient franchir la porte de sortie lors de ce mercato estival. Recrue la plus chère de l'histoire du PSG, Neymar n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale et a été invité à trouver une porte de sortie. Un transfert de Kylian Mbappé n'est pas, non plus, impossible.

Pendant deux ans, la MNM a foulé les pelouses de Ligue 1, et de Champions League, sans pour autant faire lever les foules. Décevant, le trio offensif du PSG a été disloqué cet été. En fin de contrat avec le club parisien, Lionel Messi a filé à l'Inter Miami. Mais il pourrait ne pas être la seule star à plier bagages lors de ce mercato.

Une star se fait recaler par le PSG ! https://t.co/7xqniPXMqK pic.twitter.com/4reCnbTfOs — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

Le PSG veut se séparer de Neymar

A en croire les informations de RMC Sport, le PSG envisagerait de se séparer de Neymar. Doté de l'un des plus gros salaires de l'effectif, le Brésilien ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Pour Kylian Mbappé, la situation est légèrement différente.

L'ultimatum tient toujours pour Mbappé