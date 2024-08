Vinicius - Mbappé : Révolution confirmée au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que discret de manière globale sur le mercato, le Real Madrid a tout de même enregistré deux renforts d'envergure avec Kylian Mbappé et Endrick qui viennent chambouler le secteur offensif de Carlo Ancelotti. Ce dernier a d'ailleurs évoqué la façon dont il devait revoir ses plans avec la signatures de tels joueurs lors du mercato.

Cet été, le Real Madrid a accueilli Endrick et Kylian Mbappé au sein d'un secteur offensif déjà très performant. Par conséquent, Carlo Ancelotti s'est lancé dans l'épineux chantier de faire cohabiter toutes ses stars. Et il confirme que c'est un sérieux défi.

«Chaque année le défi change»

« Chaque année le défi change, chaque année l’équipe change un petit peu, il y a des choses qui évoluent dans la structure de l’équipe mais c’est quelque chose de normal. On a aussi eu besoin de temps l’année dernière et on gagnait certains de nos matchs dans les dernières minutes. On va aussi avoir besoin d’un peu de temps cette année pour bien s’adapter à l’équipe et mettre en place la meilleure version. C’est quelque chose de normal qui se passe tous les ans », estime l’entraîneur du Real Madrid, avant de poursuivre.

Ancelotti monte au créneau pour Mbappé

« Le dernier but de Kylian Mbappé remonte au 14 août, nous ne sommes que le 28 août. ça ne fait que deux semaines qu'il n'a pas marqué. C'est trop court pour que l'on soit inquiets. Nous ne nous inquiétons pas, il ne s'inquiète pas. Il est très content et très heureux. Bien sûr qu'il a envie de marquer lors du prochain match. Tout comme Vinicius Jr qui n'a pas marqué lors des trois derniers matchs et que je ne vois pas inquiet non plus. Kylian Mbappé progresse très bien, je le vois meilleur chaque jour. Il est excité, motivé et avec de l'envie. Il s'entraîne bien, il est très humble et il me semble qu'il s'adapte très bien », ajoute Carlo Ancelotti.