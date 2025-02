Vinicius Jr : Le transfert choc qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG ne serait pas contre aller chercher un autre attaquant sur le mercato. Le club de la capitale penserait ainsi à Luis Diaz, également dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Mais le championnat saoudien serait plutôt tenté par Vinicius Jr, de quoi laisser la voie libre aux Rouge-et-Bleu pour le Colombien.

Cet hiver, le PSG ne s’est contenté que d’une seule arrivée : Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien, qui avait réclamé son départ de Naples, a été recruté pour 70M€. Le club de la capitale ne serait toutefois pas contre mettre la main sur un autre attaquant l’été prochain. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient relancé une ancienne piste sur le marché des transferts.

Le PSG relance le dossier Luis Diaz

En effet, le PSG serait toujours intéressé par les services de Luis Diaz. Le contrat du Colombien court jusqu’en juin 2027 à Liverpool, et aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation même si les contacts ont été initiés. Le joueur de 28 ans serait ouvert à l'idée d'étendre son engagement chez les Reds, mais ne serait pas non plus contre une nouvelle aventure ailleurs. Luis Diaz également sur les tablettes du FC Barcelone et de l’Arabie Saoudite. Mais pour le moment, les clubs saoudiens se focaliseraient sur un autre dossier.

L'Arabie Saoudite fonce sur Vinicius Jr

D’après les informations de TeamTALK, l’Arabie Saoudite concentrerait plutôt ses efforts sur le transfert de Vinicius Jr. Le Brésilien cristallise quelques tensions au Real Madrid depuis quelques jours. Les Merengue lui reprocheraient notamment son comportement, surtout vis-à-vis des arbitres. Un départ de la star de 24 ans ne serait donc pas à exclure l’été prochain, et l’Arabie Saoudite serait prête à toutes les folies pour la signer. Cela devrait ainsi laisser la voie un peu plus libre pour le PSG sur le dossier Luis Diaz. À suivre...