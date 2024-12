Vinicius Jr au PSG pour 10 ans, l’immense blague de la presse espagnole

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce 28 décembre est un jour particulier en Espagne. Equivalent du 1er avril en France, El Dia de Los Innocentes est notamment l’occasion pour la presse ibérique de sortir certaines informations farfelues. Ça a notamment été le cas ce samedi de la part de Mundo Deportivo, qui a publié une histoire complètement folle sur la signature de Vinicius Jr au PSG.

Que ce soit quand il était à Flamengo ou même depuis qu’il a signé au Real Madrid, Vinicius Jr a été annoncé à plusieurs reprises dans le viseur du PSG. Il n’est donc pas surprenant de voir le nom du Brésilien être associé au club de la capitale. Mais voilà que ce samedi, la presse espagnole a fait très fort concernant Vinicius Jr et le PSG et pour cause… Le 28 décembre est l’équivalent du 1er avril et des poissons d’avril en France, Mundo Deportivo a alors fait une grosse blague.

La fausse signature de Vinicius Jr au PSG

« Une bombe historique dans le monde du football », voilà comment MD a commencé pour annoncer la fausse signature de Vinicius Jr au PSG pour les 10 prochaines années. Une signature qui aurait alors eu lieu en Chine où le Brésilien se serait rendu grâce à un jet privé cédé par Luis Figo. Dans cette fausse histoire du transfert de Vinicius Jr au PSG, il est expliqué que ce serait un désir de Nasser Al-Khelaïfi afin de se venger de Florentino Pérez après la signature de Kylian Mbappé.

Neymar comme intermédiaire

Mundo Deportivo va encore plus loin, expliquant que Neymar, comme pour se faire pardonner de ses blessures au PSG, aurait servi d’intermédiaire au club de la capitale pour cette signature de Vinicius Jr. Ce dernier qui aurait alors choisi de prendre le numéro 77 afin de ne pas évoluer avec le 7 qui appartenait à Kylian Mbappé à Paris. A noter que MD a fait une autre au passage, expliquant que Nasser Al-Khelaïfi voulait également rapatrier Neymar pour l’associer à Vinicius Jr, mais Luis Enrique l’en aurait alors empêché.