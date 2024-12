Mercato - PSG : Kolo Muani a choisi sa prochaine destination !

Pierrick Levallet

Lors de l’été 2023, le PSG a considérablement investi sur le mercato après les départs de Neymar et Lionel Messi. Le club de la capitale a notamment déboursé 90M€ sur Randal Kolo Muani, qui peine à s’imposer chez les Rouge-et-Bleu. L’international français n’entre d’ailleurs plus dans les plans de Luis Enrique et semble même avoir déjà choisi sa prochaine destination.

Le PSG n’a pas lésiné sur les moyens sur le mercato lors de l’été 2023. Après les départs de Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Sergio Ramos, le club de la capitale a déboursé un bon paquet d’argent pour les remplacer. Les dirigeants parisiens ont notamment lâché 90M€ pour mettre la main sur Randal Kolo Muani. L’international français sortait d’une belle saison avec l’Eintracht Francfort et avait fait bonne impression lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le PSG cherche une porte de sortie pour Kolo Muani...

Sa première saison au PSG n’a toutefois pas été une grande réussite (9 buts en 40 matchs). Mais les Rouge-et-Bleu souhaitaient lui accorder une seconde chance et ont donc bloqué toute tentative de transfert. Cependant, Randal Kolo Muani n’y arrive toujours pas chez les champions de France en titre. L’attaquant de 26 ans n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Le PSG lui chercherait ainsi une porte de sortie pour cet hiver.

... qui veut rejoindre la Premier League !

Randal Kolo Muani aurait d’ailleurs une préférence pour son avenir d’après les informations de TeamTALK. Le joueur du PSG souhaiterait rejoindre la Premier League. La formation parisienne a d’ailleurs été approchée par Manchester United comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Reste maintenant à voir si le pensionnaire de la Ligue 1 saura se mettre d’accord avec les Red Devils pour le départ de Randal Kolo Muani. L’aventure de l’international français semble en tout cas toucher à sa fin.