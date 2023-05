Vente OM : «C’est reparti», un projet de folie est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les supporters marseillais saisissent la moindre occasion pour évoquer la vente de l'OM et le possible départ de Frank McCourt. Dernièrement, un journaliste saoudien a annoncé que le PIF pourrait s'implanter en France. Immédiatement, certains ont pensé à une arrivée de l'Arabie Saoudite à Marseille. Très actif dans ce dossier, Thibaud Vézirian a fait le point.

Depuis maintenant plus de deux ans, la vente de l'OM est un sujet fréquemment abordé par certains journalistes, notamment Thibaud Vézirian. Ce dernier affirme que le club marseillais devrait changer de propriétaire très prochainement. Pour l'instant, rien n'a signalé. La Minute OM , média proche de la formation phocéenne, a, récemment, affirmé que Frank McCourt était parti pour rester à son poste pendant encore de longues années. Mais un nouveau rebondissement est apparu ces derniers jours.

L'arrivée des Saoudiens annoncée en France

Journaliste saoudien, Atef Nahass a remis une pièce dans la machine en annonçant une possible arrivée du PIF, le puissant fonds d'investissement saoudien, en France. « Je pense que le succès du Fonds d’investissements public saoudien va permettre d’accélérer leurs plans d’investissements en Europe, particulièrement en France et en Espagne » a-t-il lâché sur son compte Twitter. Autre journaliste, Yousef Ali a réagi à cette nouvelle : « La vente n’existe pas ? Pas forcement mais parce qu'on ne sait jamais.. La réputation et l'importance de l'OM est énorme mais (peut-être) ce n'est pas le temps encore ».

« A vous de savoir si c'est du storytelling »