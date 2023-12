Une star pour oublier Mbappé, le PSG peut tout perdre

Axel Cornic

Avec la fin de contrat de Kylian Mbappé qui approche à grands pas, le Paris Saint-Germain doit se préparer au pire, même si une prolongation reste la priorité. Luis Campos aurait ainsi activé plusieurs pistes, avec notamment un Victor Osimhen qu’il connait très bien et qui cartonne du côté du Napoli.

Plus le temps passe et plus le scénario d’un départ libre de Kylian Mbappé devient possible. Le PSG souhaite évidemment le prolonger in extremis comme en 2022, mais au sein du club on a également pris les devants pour se préparer au pire.

Zaïre-Emery : Grande nouvelle confirmée pour le PSG ! https://t.co/pwWaf7n7xk pic.twitter.com/yGUBNDkFlX — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Osimhen, le rêve de Campos au PSG ?

Plusieurs noms ont été évoqués, mais Luis Campos semble avoir un faible pour Victor Osimhen. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il a déjà tenté d’attirer l’ancien du LOSC au PSG lors du dernier mercato estival, mais s’est cassé les dents sur l’inflexibilité du Napoli.

Chelsea prépare du lourd