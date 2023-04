Une star lâche un énorme message, c’est fini pour le PSG

Hugo Chirossel

Fragilisé par les derniers résultats du PSG et l’élimination en Ligue des champions, le PSG aurait étudié plusieurs options afin de remplacer Christophe Galtier. Le club de la capitale se serait notamment intéressé à José Mourinho. Mais d’après les dernières informations, le Special One semble plutôt enclin à rester à l’AS Roma. Il a d’ailleurs récemment exprimé son amour pour les Giallorossi.

Comme indiqué par le10sport.com, le duo composé de Christophe Galtier et Luis Campos devrait être reconduit la saison prochaine au PSG. Malgré la nouvelle désillusion en Ligue des champions, les dirigeants parisiens souhaitent poursuivre le projet entamé l’année passée avec l’ancien entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice.

Lionel Messi va rendre fou le PSG https://t.co/CJBQFsQsBe pic.twitter.com/JbNN1jiNDE — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

Mourinho veut rester à Rome

Cependant, le PSG aurait envisagé plusieurs options en cas de changement d’entraîneur. Ces derniers jours, la piste menant à José Mourinho est revenue avec insistance. Mais selon le Corriere dello Sport , le Portugais aurait décidé de rester à l’AS Roma et d’honorer son contrat, qui court jusqu’en juin 2024. En ce sens, il a récemment exprimé l’amour qu’il portait au club italien.

« Grands socialement, émotionnellement et dans le sens de l'appartenance »