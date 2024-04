Une star du Real Madrid va snober le PSG à cause de Mbappé

Jean de Teyssière

L'enjeu pour le PSG durant le prochain mercato sera de trouver le meilleur remplaçant possible à Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est sur le départ, lui qui ne prolongera pas son contrat qui se termine le 30 juin prochain. Le PSG serait tenté par Vinicius Junior et pourrait débourser 200M€. Problème : le Real Madrid ne veut pas le lâcher et Vinicius Junior a très envie de jouer avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid va avoir une ligne d'attaque impressionnante la saison prochaine. Si Kylian Mbappé signe bel et bien dans le club espagnol, Carlo Ancelotti pourrait aligner une attaque composée de Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrygo et Jude Bellingham. Parmi ces stars, l'une d'entre elles est convoitée par le PSG, qui pourrait débourser un sacré pactole.

Le PSG prêt à mettre 200M€ pour Vinicius ?

Selon les informations du média espagnol El Debate , le PSG aurait décidé de se pencher sur le profil de Vinicius Junior. Le numéro 7 du Real Madrid intéresserait vivement le club de la capitale, motivé par le fait de jouer un mauvais tour au club madrilène, qui devrait enregistrer la venue de Kylian Mbappé. Pour recruter Vinicius Junior, le PSG serait prêt à débourser la somme de 200M€.

Le PSG annonce la couleur pour le match de l’année ! https://t.co/rI61yNm27a pic.twitter.com/0MoZblkHIf — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Vinicius veut jouer avec Mbappé